Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
11/10/2024
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, eyaletin kuzeyindeki Mandeni bölgesi yakınlarında N2 otoyolunda bir otomobille kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 8 kişi yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası N2 otoyolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı.11/10/2024 15:15