Güney Afrika'da yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

Güney Afrika'da koronavirüsün "C.1.2." olarak isimlendirilen yeni bir varyantı tespit edildi.

Güney Afrikalı bilim insanları "C.1.2." varyantının ilk kez mayıs ayında ülkenin Mpumalanga and Gauteng bölgelerinde görüldüğünü bildirdi.

Varyantın şu ana kadar Afrika, Okyanusya, Asya ve Avrupa'da saptandığı aktarıldı.

"C.1.2."nin 2020 ortalarında Güney Afrika'daki salgının ilk dalgasında enfeksiyonların çoğunda görülen C.1.'den evrildiği belirtildi.

Virüsün mutasyon oranının artan bulaşıcılıkla ilişkili olduğu ifade edildi.

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30/08/2021 16:55