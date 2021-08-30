Güney Afrika'da yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

Güney Afrika'da koronavirüsün "C.1.2." olarak isimlendirilen yeni bir varyantı tespit edildi.

ads ads ads
30/08/2021

ads
ads
ads
Güney Afrika'da yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

Güney Afrika'da koronavirüsün "C.1.2." olarak isimlendirilen yeni bir varyantı tespit edildi.

Güney Afrikalı bilim insanları "C.1.2." varyantının ilk kez mayıs ayında ülkenin Mpumalanga and Gauteng bölgelerinde görüldüğünü bildirdi.

Varyantın şu ana kadar Afrika, Okyanusya, Asya ve Avrupa'da saptandığı aktarıldı.

"C.1.2."nin 2020 ortalarında Güney Afrika'daki salgının ilk dalgasında enfeksiyonların çoğunda görülen C.1.'den evrildiği belirtildi.

Virüsün mutasyon oranının artan bulaşıcılıkla ilişkili olduğu ifade edildi.

30/08/2021 16:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Afrika, COVID-19, koronaVirüs
MANŞETLER

HK KORONAVİRÜS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.