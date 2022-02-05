Güney Afrika'dan aşı hamlesi!

Güney Afrikalı bilim insanları Moderna'nın Covid aşısının kendi versiyonunu üretti. Bu gelişmenin Afrika'daki aşılama oranlarının artmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Halihazırda dünya genelindeki en düşük aşılanma oranı Afrika kıtasında.

Aşıyı geliştiren şirket Afrigen Biologics, klinik denemelere Kasım'da başlayacağını söylüyor.

Amerikan şirketi Moderna daha önce, mRNA aşısı için patent haklarından feragat edeceğini açıklamıştı. Güney Afrikalı uzmanlar, aşının kendi versiyonunu bu sayede geliştirebildi. Aşı çalışmalarına Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de destek verdi.

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05/02/2022 09:37