Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular 'özgür Filistin' tezahüratlarıyla karşılandı

Güney Afrika'ya müsabakalar için gelen Filistin Milli Futbol Takımı oyuncuları, havalimanında "özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

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10/02/2024

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Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular 'özgür Filistin' tezahüratlarıyla karşılandı

Filistinli futbolcular, 11 ve 18 Şubat tarihlerinde oynayacakları maçlar için akşam saatlerinde Güney Afrika'ya ulaştı.

Güney Afrika Futbol Federasyonunun öncülük ettiği "İnsanlık için Futbol" müsabakalarına katılmak için Cape Town Uluslararası Havalimanı'na inen futbolcular, kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

"Özgür Filistin" tezahüratları eşliğinde karşılanan Filistinli futbolcular, yaklaşık 10 gün Güney Afrika'da kalacak.

Filistinli futbolcuların oynayacağı maçları, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da statta izlemesi bekleniyor.

Uzun yıllar Filistin'e desteğiyle dikkati çeken Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail aleyhine "soykırım" davası açmıştı.

 

10/02/2024 11:30
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TAGS: Güney Afrika’ya ulaşan Filistinli futbolcular ’özgür Filistin’ tezahüratlarıyla karşılandı
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