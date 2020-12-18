Güney çalışanları: Özgür bir şekilde dolaşma ve çalışma hakkımızı kimse alamaz.

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Lefkoşa'daki Kuğulu Park'ta toplanan işçiler açıklamada bulundu. Ombubsmanın açıklamaları üzerine bugün meclis önünde oturma eyleminden vazgeçtiklerini anlatan işçiler, Güney'e geçebilmelerinin değerlendirilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na dilekçe vermeleri gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.

İşçiler, eşit bir şekilde adil bir karar alınmasını istediklerini belirterek "Bundan sonraki süreç mahkemedir" dedi.

İşçiler ayrıca "Bu işin peşini bırakmayacağız gerekirse insan hakları mahkemesine gideceğiz. Bu topraklarda özgür bir şekilde dolaşma ve çalışma hakkımızı kimse alamaz" ifadelerini kullandı.

İşçiler adına yapılan açıklama şu şekilde;

Meclis önünde bugün oturma eylemi yapılacaktı. Ombudsmanın dün yaptığı açıklamada hükümetin aldığı kararların yasadışı olduğu ve tam yetkinin Sağlık Üst Kurulunda olduğunu öğrendik.

Öğrenciler, öğrenci aileleri, üs bölgelerinde çalışanlar ve Pilelilerin Güney Kıbrıs’a geçebilmeleri için dilekçe yaptıkları ve bunun neticesinde geçmelerine izin verildiğini öğrendik.

Güney Kıbrıs'a geçişler için kapılar kapanmadığına göre çalışanlar olarak Güney’e geçmemize izin verilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na dilekçe vermemiz gerekiyor.

Avukat görüşü alınarak dilekçe hazırlanıyor çalışanlar olarak imzalayıp dilekçeyi sunacağız. Umarım sunacağımız dilekçeyi alırlar.

Eşit bir şekilde adil bir karar alınmasını istiyoruz. Bundan sonraki süreç mahkemedir.

Bu kargaşaya son verilmeli.

10 gündür dayanamadınız diye eleştiriler var hangi işveren bunu kabul eder.

Bu işin peşini bırakmayacağız gerekirse insan hakları mahkemesine gideceğiz.

Yeşil hat tüzüğü var.

Bu topraklarda özgür bir şekilde dolaşma ve çalışma hakkımızı kimse alamaz.

Gökçebel'den destek

Bu arada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel Kuğulu Park'a giderek çalışanlara destek belirtti.

Gökçebel burada yaptığı açıklamada, Üst Kurul'u aldığı karardan bir an önce vazgeçmeye çağırdı.

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18/12/2020 10:09