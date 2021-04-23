Güney Kıbrıs 2 hafta kapanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Pazartesi gününden itibaren iki haftalık bir tecrit kararı aldı.

Karar, dün mevcut tedbirlerin uzatılması, gevşetilmesi veya sıkılaştırılması konusunda uzlaşmaya varamayan Bakanlar Kurulu'nun uzun ve bildirildiğine göre tartışmalı bir toplantısında alındı.

Güney Kıbrıs, 26 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar kapanacak.

Kabine Cuma günü, artan enfeksiyon sayılarını durdurmak ve sağlık sistemini korumak amacıyla 26 Nisan ile 9 Mayıs arasında tecrit uygulamaya karar verdi.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, akşam 21:00 ile akşam 05:00 arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra her yerde tüm toplantıların yasaklanacağını söyledi.

Alınan tedbirlere göre;

Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları gibi ağırlama mekanları, tiyatrolar, spor salonları ve dükkanların işletilmesi durdurulacak. Restoranlar yalnızca paket servis yapacak.

Kişilerin SMS gönderdikten sonra günde yalnızca bir kez dışarıya çıkmasına izin verilecek

Paskalya, Cumartesi günleri dışında sadece dışarıda kilise ayinleri ibadet etmeden yapılacaktır.

Önlemler 10 Mayıs'ta kaldırılacak, ancak bir kişinin aşı olmaması durumunda belirli yerleri ziyaret etmek için negaif testler gerekecek.

Ofislerde çalışan sayısı yüzde 20 olacak ve phaftada bir kez test yapmaları gerekecek.

İşte alınan önlemler

Aşağıdaki durumlar haricinde, ertesi gün akşam 9'dan akşam 5'e kadar dışarı çıkmak yasaktır:

(a) Çalışan Trafik Sertifikası Formunu kullanarak işyerlerine ve işyerlerinden iş amaçlarına yönelik seyahatler;

(b) tıbbi acil durumlar için bir tıp merkezine veya hastaneye veya eczaneye veya veterinere gitmek.

İçeride veya dışarıda, özel veya kamusal fark etmeksizin toplanma, halka açık veya sosyal etkinliklerin yasaklanması (örn. Meydanlar, barajlar, piknik alanları, marinalar).

İstisnai olarak ve sadece Paskalya Pazarında (2 Mayıs), daimi ikamet edenlere ek olarak, sadece iki aileden gelmeleri ve evdeki toplam kişi sayısının 10'u geçmemesi koşuluyla kişilerin evlerinde küçükler de dahil olmak üzere bulunmalarına izin verilir.

8998'e mesaj atarak kişi başına yalnızca bir kez seyahat etmesine izin verilir. COVID-19 aşısı için mesajlaşma gerekli değildir.

Dini yerlerdeki kilise ibadetleri ve diğer dini ibadet türleri, cemaat olmadan yapılacaktır.

En fazla 10 kişilik dini törenlere (düğünler, vaftizler, cenazeler) izin verilmektedir.

Bireysel dua amaçlı dini ibadet yerlerinde müminlerin bulunmasına izin verilir ve mekan içinde en fazla 10 kişi bulunur.

Sadece Kutsal Cumartesi günü (1 Mayıs) Kıyamet Ayini için, mabetlerin avlusunda müminlerin bulunmasına mesafe önlemi ve kiliselerin işleyişi için geçerli olan sıhhi protokol uyarınca ve düzenlemelerin yapılması şartıyla izin verilir. İbadet yerlerinin içinde, protokole göre sadece Kutsal Cumartesi günü 50 kişiye izin verilir. Kutsal Haftanın diğer tüm günlerinde, iç veya dış mekanlarda dini ibadet yerlerinde vatandaşın bulunması yasaktır.

Kutsal Cumartesi (1 Mayıs), Diriliş Dizisine sadıkların katılımını kolaylaştırmak için Cumartesi günü saat 9 yerine seyahat yasağı saat 1'de (Kutsal Cumartesi'den Paskalya Pazarına) başlıyor. Diğer tüm günler, seyahat yasağı yürürlükte kalır (21:00).

Kamu hizmetlerinde, Kararname ile tanımlanacak temel ve diğer hizmetler haricinde, personelin en az yüzde 20'si için çalışma zorunludur.

Özel hizmet şirketlerine, en az 3 kişi ve meslek kuruluşu / tüzel kişilik başına en fazla 25 kişi olmak üzere, personelinin yüzde 20'sinin aynı anda fiziksel olarak bulunmasına izin verilmektedir.

Haftalık bazda zorunlu hızlı tespit testi oranında çalışanların yüzde 50'si oranında yapılmalıdır. Beş kişiye kadar fiziksel varlığı olacak şirketlerin / hizmetlerin, testin beş kişinin tümü için zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Tüm restoranların (restoranlar, tavernalar, kafeler, kafeler, barlar, atıştırmalık barlar ve alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlar, kantinler ve / veya spor kulüpleri, kültür kulüpleri, kulüpler, kulüpler vb.) eve teslim ve eve götürme ile ilgili hizmetleri. Akşam 9'dan sonra sadece eve teslim yapılmasına izin verilir.

Açık ve kapalı tiyatrolar, amfi tiyatrolar, sinemalar ve oditoryumlar askıya alınmıştır.

Kararnamede tanımlanacağı üzere, içecek ve gıda maddelerinin perakende ticareti veya temel malların satışını gerçekleştiren işletmeler hariç, perakende ticaret işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması.

Spor salonlarının, dans okullarının ve diğer spor okullarının faaliyetlerine ara verildi. Kararname kapsamında erişime izin verilen en fazla iki kişi ile açık açık alanlarda kişisel eğitime izin verilmektedir.

Kumar ve bahis şirketlerinin faaliyetleri askıya alındı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının işleyişi askıya alındı.

18 yaşın altındaki çocuklar için tüm grup derslerinin yanı sıra spor ve sosyal faaliyetler yasaktır. Uzaktan eğitime izin verildiği gibi, eğitmen dahil (1 + 1) iki kişiye kadar fiziksel varlığıyla öğretime izin verilir.

" 10 Mayıs 2021'den itibaren, toplanma olan yerlerde (restoranlar, toplanma yerleri, spor salonu, perakende satış, tiyatrolar vb.) ziyaretçinin hızlı bir test yaptırması veya 72 saat için geçerli PCR testi yaptırması veya en az 1. doz ile aşılanmış olması gerekmektedir.

Bu habere tepkiniz:



23/04/2021 16:06