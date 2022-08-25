Güney Kıbrıs 31 Ağustos’ta yeni asgari ücretini belirleyecek…

Rum Çalışma Bakanı Kyriakos Koushos, ulusal asgari ücretin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varmak için 31 Ağustos'ta işverenler ve sendikalarla yeni bir ortak toplantı yapacak.

Toplantıda Koushos nihai teklifini sunacak ve sosyal ortakların pozisyonlarını dinleyecek.

9 Ağustos'ta Sek, Peo ve Deok sendikalarıyla yaptığı son görüşmede Koushos, işveren tarafı ile sendikalar arasındaki yaklaşımlarda farklılıkların devam ettiğini belirtmişti.

Karar daha sonra nihai onay için Bakanlar Kurulu'na götürülecek.

Raporlar, işverenlerin yeni işe alımlar için belirli istisnalar talep ettiği bildirildiğine göre, uygulama süreci hakkında iki taraf arasında anlaşmazlık olduğunu gösteriyor.

Bir diğer sorun da asgari ücretin ne kadar olması gerektiği. Sendikalar ve işveren örgütleri, asgari ücretin esas alınacağı bir medyan maaş belirleme yöntemi konusunda anlaşamamaktadır.

Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından hesaplanan medyan ücret, sendikaların asgari ücretin esas alınmasını istediği EU-SILC tarafından hesaplanandan daha düşüktür. İşveren örgütleri eskisini istiyor.

“Çaba mümkün olduğunca görüşleri birleştirmek, çünkü anlaşma olamaz. Koushos, "Karar, fark gözetmeksizin kesin olarak çıkarılacaktır" dedi.

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25/08/2022 19:08