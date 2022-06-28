Güney Kıbrıs 4 yeni yangın söndürme aracı daha aldı

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28/06/2022

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Güney Kıbrıs 4 yeni yangın söndürme aracı daha aldı

Güney Kıbrıs’ın ikisi “Air Tractor” yangın söndürme uçağı, ikisi de “Kamov” yangın söndürme helikopteri olmak üzere 4 yeni yangın söndürme aracı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İspanyol menşeli “Air Tractor” uçaklarının bugün, Latin Amerika’dan Güney Kıbrıs’a gideceğini; bir hafta içinde de Rus menşeli “Kamov” helikopterlerinin teslim alınacağını yazdı.

Haberde, yeni araçlarla birlikte Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu yangın söndürme araçlarının sayısının 13’e çıktığı kaydedildi.

28/06/2022 11:32
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