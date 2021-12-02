Güney Kıbrıs, 5. Parseli Exxon Mobil ve Qatar Petroleum'a tahsis etti

Rum Hükümeti, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 5. Parselin kullanım hakkını Exxon Mobil ve Qatar Petroleum şirketler ortaklığına tahsis etti.

Rum haber kaynakları, bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 5. Parselin kullanım haklarının, yüzde 60 katılım oranıyla Exxon Mobil ve yüzde 40 katılım oranıyla Qatar Petroleum’a tahsis edildiğini yazdı.

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02/12/2021 13:52