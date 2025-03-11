Güney Kıbrıs, AB’de en düşük kadın milletvekili yüzdesine sahip ülke

Güney Kıbrıs’ın yüzde 14,3’lük bir oranla 2024 yılında AB üye devletleri arasında en düşük kadın milletvekili yüzdesine sahip ülke olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, AB İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında AB’deki ulusal parlamentolardaki milletvekillerinin üçte birinin (yüzde 33,4) kadın olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs’taki kadın milletvekili oranının 2024 yılında yüzde 14,3 olduğunu ve bu oranın 2014 yılında da aynı olduğunu kaydeden gazete, kadınların bakan veya müsteşar olarak hükümette yer alma oranlarına bakıldığında ise bunun 2024 yılında AB düzeyinde yüzde 35,1 olduğunu belirtti.

Gazete 2014 yılında Güney Kıbrıs’ta yüzde 8,3 olan bu oranının, yüzde 8,4 artış göstererek 2024 yılında yüzde 16,7’ye yükseldiğini de ekledi.