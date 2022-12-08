Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı içerisinde havayoluyla gerçekleşen seyahatlerdeki yolcu artışı sıralamasında, Hırvatistan’ın ardından ikinci sırada olduğu haber verildi.

Avrupa Birliği'nde 2020 yılına kıyasla 2021 yılında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında yüzde 35 artış gerçekleştiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın yüzde 105 artışla, Hırvatistan’ın ardından 2021 yılında en fazla yolcu artışı gösteren ikinci ülke olduğunu ekledi.

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08/12/2022 12:20