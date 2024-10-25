Güney Kıbrıs ABD’yle vize muafiyetinde anlaşmaya çok yakın

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O’Brien’la önceki gün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’yle vize muafiyeti konusunda anlaşmaya çok yakın olunduğunu açıkladı.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O’Brien’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, O’Brian’la gerçekleştirdiği görüşmede yatırımların geliş yolları ve vize uygulamasının kaldırılması konularını görüştüklerini belirterek “açıklama yapmaya çok yakınız” şeklinde konuştu.

Gazete, Hristodulidis ve O’Brian’ın, ABD ile Güney Kıbrıs arasında “Stratejik Diyaloğun” başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini ve bu diyaloğun; iki ülke arasında, tüm alanlardaki işbirliğini güçlendirecek, ortak değer ve hedeflere dayanan özel bir ilişkinin başlangıcı olduğunu vurguladıklarını yazdı.

Hristodulidis’in görüşmede, ABD’nin “Kıbrıslılara, Denizcilik ve Sahil Koruma Akademilerinde eğitim imkanı sağlaması sebebiyle” O’Brian’a teşekkürlerini ilettiğini aktaran gazete, ayrıca Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler konusunda da bilgi verdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu, Ukrayna, ABD-AB ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren diğer konular ele alındı.

-Anlaşma Rum Meclisi’nde onaylandı

Öte yandan Alithia gazetesi, ABD ile Güney Kıbrıs arasında 1 Aralık 2015’te imzalanan ve ciddi suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasını öngören anlaşmanın dün Rum Meclisi’nde onaylandığını yazdı.

Gazete, söz konusu anlaşmanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” ABD’nin “Vize Muafiyet Programına” katılımının koşullarından biri olduğunu ve tarafların, anlaşmada belirtilen kriterlerdeki kişilerle ilgili karşılıklı veri tabanlarında arama yapabilmelerine imkan sağladığını vurguladı.