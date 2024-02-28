Güney Kıbrıs AB’nin Kızıldeniz’deki Aspides (Kalkanlar) operasyonuna katılıyor

Rum Yönetiminin, Kızıldeniz’de ticari denizciliğin Husi militanlarının saldırılarından korunmasını hedefleyen Avrupa “Aspides” (kalkanlar) operasyonuna katılma kararı aldığı bildirildi.

Haravgi Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bu gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) iki subayın bu amaçla Larissa karargahına gönderilmesine karar verildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetiminin “Aspides (Kalkanlar)” operasyonuna katılımını Denizcilik Müsteşarı Maria Hacimanoli 7’nci Capital Link kongresi görüşmelerinde ilan etti.

Haberde, Larissa karargahındaki Avrupa deniz kuvvetine Yunanistan’ın mevcut komutayı üstlenerek, İtalya’nın bir destroyer, Fransa ve Almanya’nın firkateynler ile iştirak etmekte olduğu kaydedildi.