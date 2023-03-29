Güney Kıbrıs Açık Öğretim Fakültesi'ne siber saldırı

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29/03/2023

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Güney Kıbrıs Açık Öğretim Fakültesi'ne siber saldırı

Güney Kıbrıs’taki Açık Öğretim Fakültesi’nin de siber saldırı kurbanı olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Açık Öğretim Fakültesi’ne yönelik siber saldırının, Kıbrıs Üniversitesi ve Tapu Dairesi’nin ardından Güney Kıbrıs’a yönelik son zamanlarda gerçekleşen üçüncü siber saldırı olduğunu yazdı.

Gazete, üniversite rektörü Petros Paşardis’in açıklamasına dayanarak, üniversiteye ait sistemlerin, sorununun çözümüne kadar devre dışı olduğunu da yazdı.

29/03/2023 12:08
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TAGS: Güney Kıbrıs, Açık Öğretim Fakültesi, siber saldırı
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