Güney Kıbrıs açıklarında iki mülteci gemisi tespit edildi

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22/02/2024

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Güney Kıbrıs açıklarında iki mülteci gemisi tespit edildi

 Güney Kıbrıs açıklarında dün iki adet mülteci gemisi içerisinde toplam 36 kişi tespit edilerek kurtarıldı.

Haravgi gazetesi, Rum Sahil Güvenliğinin dün Güney Kıbrıs açıklarında iki mülteci gemisi tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, dün sabah saatlerinde tespit edilen ilk gemide bulunan 16, öğleden sonra tespit edilen ikinci gemide bulunan 20 mülteci, kayıtlarının yapılmasının ardından "Purnara Mülteci Kampı"na götürüldü.

Gazete, ilk geminin kaptanı olarak ise 21 yaşındaki kişinin tutuklandığını da aktardı.

22/02/2024 13:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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