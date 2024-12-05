Güney Kıbrıs AGİT Başkanlığına Aday

Güney Kıbrıs, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinde “Güçlü Destekle Adaylık – Kıbrıs 2027 İçin AGİT Başkanlığını İstiyor – ABD, İngiltere ve Finlandiya İlk Anda Destek Verdi” başlığıyla yer alan haberde, Güney Kıbrıs’ın 2027 yılı için AGİT başkanlığına adaylığını açıkladığı belirtti.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın 2027 yılı için AGİT Başkanlığına adaylığını resmen sunduğunu duyurdu.

Güney Kıbrıs’ın AGİT gibi önemli bir örgütün başkanlığına talip olmasının yoğun diplomatik temaslar gerektirdiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın gerekli temasları başarıyla yaptığını yazdı. Gazete, bu temaslar sonrasında AGİT başkanlığı adaylığı duyurulduğu anda ABD, İngiltere ve Finlandiya’dan destek aldığını öne sürdü.

Habere göre, söz konusu üç ülke, Güney Kıbrıs’ın 2027 yılında AGİT başkanı olmasına desteklerini açıkladı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise AGİT Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Malta’ya gittiğini belirtti. Haberde, Güney Kıbrıs’ın yoğun diplomatik çabalarının ilk örneğinin ise, Kombos’un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la, Bakü’de gerçekleştirdiği ilk görüşmenin ardından, Malta’da dün ikinci kez görüşmesi olduğu savunuldu.

Bakü’de gerçekleşen ilk görüşmenin temsilcilikler, dünkü görüşmenin ise iki bakan düzeyinde gerçekleştiği için daha üst düzeyde olduğunu iddia eden gazeteye göre Kombos, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada “Bayramov’la bölgesel ve uluslararası konularda özlü görüşme gerçekleştirdiklerini” ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamasına da yer verildi.