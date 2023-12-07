Güney Kıbrıs antibiyotik kullanımında ilk sırada

ads ads ads ads
07/12/2023

ads
Güney Kıbrıs antibiyotik kullanımında ilk sırada


Güney Kıbrıs’ta yıllık bazda her iki kişiden birinin antibiyotik kullandığını bunun sonucunda Güney Kıbrıs’ın diğer Avrupa ülkelerine göre en fazla antibiyotik kullanan ülke olduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre Pataloji Derneği Başkanı Andreas Stilyanu konu hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşların yüzde 30’nun evlerinde, doktor tavsiyesi olmaksızın gerekli anda kullanmak için antibiyotik bulundurduğuna dikkati çekti.

Stilyanu, önemli oranda vatandaşın, reçetesiz antibiyotik satın aldığını da söyledi.

Stilyanu ayrıca doğru antibiyotik kullanımı konusunda da açıklamalarda bulundu.

07/12/2023 13:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, antibiyotik, kullanımı, ilk, avrupa, sırada
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.