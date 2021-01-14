Güney Kıbrıs aşı olmak isteyenler için kayıt sistemi açtı

Rum Sağlık Bakanlığı'nın Genel Sağlık Sistemi portalına kayıtlı olmayan ancak Koronavirüs Ulusal Aşı Planı çerçevesinde aşı olmak isteyen kişiler için kayıt sistemi açtığını belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yapılan duyuruya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Genel Sağlık Sistemi’ne kayıtlı olmayanlar formu doldurarak aşı programına dahil olabilecek.

Başvurunun kontrolünün yapılmasının ardından başvuru sahibinin Koronavirüs Aşı Portalına kayıt olma olanağının etkinleştirileceği bildirildi.

Söz konusu forma, https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/vaccines-en üzerinden ulaşılabiliyor.

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14/01/2021 09:04