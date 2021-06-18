Güney Kıbrıs Aşılamada AB Ülkeleri Arasında 3’üncü Sırada

Güney Kıbrıs’ın, koronavirüs aşılama hızında, 27 AB ülkesi arasında 3’üncü sırada yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne yönelik bilgilendirmeye dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 894 bin 930 doz aşı aldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta, 15 Haziran’a kadar 401 bin 874 kişi en az birinci doz aşı olurken 262 bin 763 kişi, aşı dozlarını tamamladı.

SPUTNİK AŞISI

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Farmakoloji Dairesi Müdür Vekili Elena Panayiotopulu’nun, Rum Haber Ajansı’na, Sputnik aşısıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Panayiotopulu, Sputnik aşısının onaylanmasına yönelik bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Panayiotopulu, Avrupa İlaç Ajansı’nın aşının klinik denemelerinden gerekli verileri almamasına karşın aşı konusunda bir hareketliliğin yaşandığını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı kullanımı için izin verileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, sadece Sputnik aşısı olacağını söyleyen kişilerin bulunmasının sorulması üzerine Panayiotopulu, Sputnik aşısının, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarıyla aynı teknolojide olduğunu belirtti ve şu anda Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarını kullandıklarını söyledi.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta, yapılan 34 bin 157 test neticesinde, dün toplam 65 yeni vakanın açıklandığını belirtti.

Can kaybının yaşanmadığını belirten gazete, 251’i erkek, 123’ü kadın olmak üzere toplam ölü sayısının 374, toplam vaka sayısının ise 73 bin 444 olduğunu yazdı.

Gazete hastanelerde şu anda 41 kişinin Kovid-19 tedavi gördüğünü, bu kişilerden 15’nin durumunun ise ciddi olduğunu belirtti.

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18/06/2021 12:34