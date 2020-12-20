Güney Kıbrıs, aşıların muhafaza edileceği iki buzdolabını teslim aldı

Güney Kıbrıs’ın dün, Pfizer/BioNTech şirketinin Covid-19 aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, mRNA tipi aşıların -75 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve her buzdolabında yaklaşık 130 bin aşının muhafaza edilebileceğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 4 bin 323’ü PCR, 5 bin 981’i rapid test olmak üzere toplam 10 bin 304 test yapıldığı; 417 yeni vaka saptandığı, iki kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 17 bin 476, toplam ölüm sayısının da 89’a yükseldiği kaydedildi.

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20/12/2020 14:14