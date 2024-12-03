Güney Kıbrıs aşırı yağışlara teslim: Yollar nehire döndü

Lefkoşa ve Limasol’da su taşkınları yaşandı, yıllar sular altında kaldı.

Bora Fırtınası, Kıbrıs’ta yolları çamurlu sel nehirlerine dönüştürerek mahalleleri su altında bırakmış durumda.

Rum Basınına göre, Bazı bölgelerde, özellikle Lefkoşa’da, yağışlar oldukça şiddetli, insanlar bu anları kaydedip internette paylaşıyor.

Limasol’da sular, araçların egzozlarına kadar yükselmiş ve halk, şehirlerini Venedik’e benzetiyor.

Bu durum, altyapı çalışmalarına yönelik şikayetlere neden olmuş.

Şiddetli fırtınalar, barınakları ve pencereleri vururken, şimşekler geceyi gündüze çeviriyor.