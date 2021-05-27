Güney Kıbrıs, AstraZeneca aşısı için yaş kısıtlamaları koydu ve sağlık yetkilileri, 50 yaşın altındakilerin mRNA koronavirüs aşıları, yani Pfizer-BioNtech ve Moderna almalarını tavsiye etti.

Değişiklik, geçtiğimiz gün Baf'ta Astra Zeneca aşısı olduktan sonra rahatsızlanan 39 yaşındaki İngiliz kadının hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

RUm Sağlık bakanlığı olayı Avrupa İlaç Dairesine (EMA) havale ettiğini açıkladı.

Avrupalı ​​ilaç düzenleyicileri geçen ay, aşı ile çok az sayıda nadir kan pıhtısı vakası arasında olası bir bağlantı olduğunu söyledi.

Bakanlık ayrıca, halihazırda tek doz Astrazeneca aşısı almış kişilerin, tromboz veya trombositopeni gibi ciddi yan etkiler olmaması koşuluyla, ikinci dozlarını almaları gerektiğini söyledi. Bakanlık, bunun bilimsel danışmanların "oybirliğiyle görüşü" olduğunu da ifade etti.

Yetkililer daha önce, insanlara çeşitli aşılar önerildiğini ve EMA kurallarına uyduklarını söyleyerek aşıya yaş sınırlaması getirmeme kararlarını savunmuşlardı.

Güney Kıbrıs, diğer aşılara nazaran daha çok AstraZeneca aşısı sipariş etmiş, özel pratisyenlerde bulunan tek seçenek haline getirmişti.

Güney Kıbrıs'ta nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı bir koronavirüs aşısının ilk dozunu yüzde 17'si ise ikinci doz aşı yaptırdı.

Kaynak: Philenews

Bu habere tepkiniz:



27/05/2021 10:09