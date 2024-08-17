Güney Kıbrıs ''ateşle sınandı''

Güney Kıbrıs, Meryem Ana yortusu nedeniyle tatil olan 15 Ağustos Perşembe günü “ateşle sınandı."

Alithia ve diğer gazeteler Kelia devlet ormanında birbirine 20 metre mesafedeki iki ayrı noktada yangın başladığını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının kundaklama sonucunda çıktığına inanıldığını yazdı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde yakmak istediği kömürlerin üzerine benzin döken 60 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığı, yanıklar yüzünden sağlık durumunun kritik olduğu kaydedilen kişinin Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde solunum cihazına bağlandığı bilgisi verildi.

Limasol-Ay. Athanasiu bölgesinde 50 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a ait garajda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen fiber-glass kaplı garajın ve içerisindeki araç gerecin tamamen yandığına, hasarın boyutlarının henüz belirlenemediğine dikkat çekildi.

Öte yandan nargile içmek için Limasol’da Trooditissa devlet ormanında giden iki kişinin, nargile kömürü hazırlamak üzere ateş yaktığı, alevlerin yayılmaya başladığını fark ettiklerinde de söndürdükleri ancak ihbar üzerine tutuklandıkları haber verildi.