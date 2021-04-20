Güney Kıbrıs Avrupa Kupasına ev sahipliği yapacak

Macaristan ve Güney Kıbrıs, Montrö'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi tarafından sırasıyla 2023 ve 2024 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası final turnuvalarına ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Her iki ülke daha önce U16 turnuvası iken, 1985'te Macaristan ve 1992'de Kıbrıs bu turnuvaya ev sahipliği yaptı. Kıbrıs bu yıl U17 final turnuvasına ev sahipliği yapacaktı ancak sezon COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildi. İsrail daha önce 2022 için ev sahibi ülke olarak seçildi.

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20/04/2021 14:24