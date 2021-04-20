Güney Kıbrıs Avrupa Kupasına ev sahipliği yapacak

Macaristan ve Güney Kıbrıs U17 EURO 2023 ve 2024 final turnuvaları için seçildi.

ads ads ads ads
20/04/2021

ads
ads
Güney Kıbrıs Avrupa Kupasına ev sahipliği yapacak

Macaristan ve Güney Kıbrıs, Montrö'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi tarafından sırasıyla 2023 ve 2024 UEFA  Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası final turnuvalarına ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Her iki ülke daha önce U16 turnuvası iken, 1985'te Macaristan ve 1992'de Kıbrıs bu turnuvaya ev sahipliği yaptı. Kıbrıs bu yıl U17 final turnuvasına ev sahipliği yapacaktı ancak sezon COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildi. İsrail daha önce 2022 için ev sahibi ülke olarak seçildi.

20/04/2021 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.