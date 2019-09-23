Güney Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Üyelerinin 5 Yıllık Gündemi

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 5 yıllık görev sürelerinde, Kıbrıs sorununun yanı sıra sağlık, çevre ve bütçe konuları üzerinde de duracakları belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu üyelerinin müdahil oldukları AB-Türkiye Karma Komitesi, Dışişleri Komitesi gibi komitelerin yanı sıra özellikle sağlık, sosyal entegrasyon, kültür, eğitim, ekonomi ve para politikası gibi konularda da faaliyet göstereceğini yazdı. Gazete ilgili haberinde, Avrupa Parlamentosu üyelerinin, bağlı oldukları gruplar ile komitelere de ayrıntılarıyla yer verdi. Gazete AP üyeliğine yeni seçilen AKEL üyesi Yorgos Yeorgiu’nun faaliyet alanının çevre; yine AKEL üyesi Niyazi Kızılyürek’in eğitim, kültür; DİSİ üyesi Lukas Furlas’ın ise sağlık olduğunu yazarken AP üyelerinin yer aldıkları komitelerin detaylarını da aktardı.

23/09/2019 11:27