Güney Kıbrıs bankalarında 24 milyar Euro’luk rezerv kredi, faizler ve belirsizlik yüzünden alıcı bulmuyor

ads ads ads ads
29/10/2022

ads
Güney Kıbrıs bankalarında 24 milyar Euro’luk rezerv kredi, faizler ve belirsizlik yüzünden alıcı bulmuyor

Güney Kıbrıs bankalarında bulunan 24 milyar Euro’luk rezerv kredinin, faiz oranları ve ekonomideki belirsizlik nedeniyle alıcı bulmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, vatandaşın sürekli artan faizler nedeniyle kredi almadıklarını, işletmelerin de yatırım planlarını hayata geçirmediklerini, bu nedenle bankalarda verilebilecek durumdaki kredilerin bekletildiğini yazdı.

Haberde, Eylül sonu itibarıyla bankalarda 51,77 milyar Euro’luk mevduat ile 28,25 milyar Euro’luk kredi bulunduğu kaydedildi.

29/10/2022 14:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: GÜNEY KIBRIS,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.