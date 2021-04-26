Güney Kıbrıs bugünden itibaren iki hafta kapandı

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26/04/2021

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Güney Kıbrıs bugünden itibaren iki hafta kapandı

Güney Kıbrıs, koronavirüsün yayılmasını durdurmak ve hastanelere başvuruları azaltmak amacıyla pazartesi gününden itibaren iki haftalık ulusal kapatma uygulamaya başladı. Yeni kapanma, 26 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak.  

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, 21.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, her kişiye evden çıkmak için 8998’a mesaj göndermeleri halinde günde bir kez izin verileceğini açıkladı. Covid-19 aşısı olmak amacıyla dışarı çıkacak olanların izin alması gerekmiyor.

 

 

26/04/2021 14:04
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