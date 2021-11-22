Güney Kıbrıs çocuk yapmayı teşvik ediyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis doğurganlık sorununa dikkat çekerek, çok çocuklu annelere, “Bize Helenler olarak var olma hakkı tanıyan ve tanımakta olan çok çocuklu anneleri onurlandırıyorum” diyerek seslendi.

Alithia’nın “Doğurganlık Sorunu Böyle Vurulacak” başlıklı haberine göre, Rum Çok Çocuklu Aileler örgütünün dünkü etkinliğine katılan Anastasiadis “istatistiklere ve doğum rakamlarına göre demografi sorunu yaşamakta olduğumuz biliniyor” vurgusunu yaptı ve çok çocuklu annelere “bize Helenler olarak var olma hakkı tanıyorsunuz” diyerek seslendi.

Somut ve kapsamlı bir demografi politikası uygulamak zorunda olduklarını söyleyen Anastasiadis, ödenekli annelik izinlerini ikinci çocuk için 5, üçüncü ve daha fazla çocuk için 6 aya çıkardıklarını, ilk kez babalık izni ihdas ettiklerini, bin 649 Euro’luk “bebek çeyizi” yardımı yaptıklarını hatırlattı.

Anastasiadis şu anda da çok çocuklu ailelere destek için, 8 yaşına kadarki her çocuk için her iki ebeveynin de yararlanacağı ödenekli ebeveynlik izni, 30 yeni kreş ve çocuk bakım merkezi ve ailelerin gelir kriterleri dikkate alınarak çocuklar için eğitim ödeneği olmak üzere üç yeni destek önlemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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22/11/2021 14:21