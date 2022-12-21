Güney Kıbrıs da virüs kıskacında...

Güney Kıbrıs’ta da, tüm Avrupa’da olduğu gibi, virütik hastalıkların arttığı belirtildi.

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21/12/2022

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Güney Kıbrıs da virüs kıskacında...

Güney Kıbrıs’ta da, tüm Avrupa’da olduğu gibi, virütik hastalıkların arttığı belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında açıklama yaptığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde grip, koronavirüs, RSV, soğuk algınlığı gibi hastalıkların çoğaldığını, hastanelerin göğüs hastalıkları, pediatri, patoloji bölümlerinin ise dolup taştığını, hasta kabulünün zorlaştığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı ise yaklaşan noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle vatandaşları uyaran ve tavsiye veren bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı gelecek on beş gün içerisinde yapılacak toplu etkinlikler ve buluşmalara katılacak kişileri enfeksiyonlar konusunda uyararak tedbirli davranmaları tavsiyesinde bulundu.

21/12/2022 11:35
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TAGS: güney kıbrıs, , virüs, haber, kıbrıs
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