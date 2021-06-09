Güney Kıbrıs, Dijitale AB fonundan 283 milyon Euro yatırım yapacak

“Yarının Kıbrıs’ı isimli Rum Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın ülkenin dijital dönüşümü ile ilgili 4’üncü ayağı İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos tarafından dün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Politis’in haberine göre “Yarının Kıbrıs’ı” programındaki toplam yatırımların yüzde 23’lük bölümünün dijital erişim faaliyetleri planın, dijital dönüşüm ayağı için 282 milyon Euro’luk finans öngörülüyor.

Kokkinos planın 2026’ya kadar gerçekleştirilmesi gereken 4’üncü ayakla ilgili projelerin içeriğini şöyle sıraladı: “e-devlet reformu ve yatırımları ile kamu hizmetlerinin modernizasyonu (170 milyon Euro). Bağlantı ve geniş bant altyapılarının güçlendirilmesi (53 milyon Euro). Toplumun bütününün dijital becerilerinin yükseltilmesi (20 milyon Euro). Güney Kıbrıs genelinde akıllı şehirler kurulması (35 milyon Euro). Yenilikçi girişimciliğin ileri götürülmesi ve medyanın dijital dönüşümünün desteklenmesi (88 milyon Euro).

Gençlere ve ailelere bilim, teknoloji, mekanik, matematik alanlarında kariyer fırsatları bulunduğu mesajı veren Kiriakos Kokkinos, 2026’ya kadar tamamlanması gereken ve teknoloji alanında en az bin-bin 200 yeni istihdam yaratması beklenen büyük bir proje başlattıklarını, bu nedenle bu alanlarda var olan büyük açığın daha da büyüyeceğini vurguladı.

Kokkinos dijital dönüşümün Avrupa ve dünyada sürekli gelişen olguların gereklerine ve çok yönlü meydan okumalarına göğüs geren büyük ekonomi ve toplum için şart olduğuna dikkat çekti.

Habere göre basın toplantısı çerçevesinde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis devletin yarını belirleyen olgulara ve meydan okumalara uyum sağlaması ve modernize olması için Avrupalı ortakları ve siyasi partileri seferber olmaya çağırdı. “Tek ortak düşman sistemin bozulması ve bunun sonucu olarak halkın ve vatanın sorunlarla karşılaşmasıdır” dedi.

Anastasiadis vatandaşlar için tek veri kaynağı olacak tek bir sicil kurulması, Sosyal Sigortalar Sistemi’nin ve Sosyal Sigortalar Hizmetlerinin yükseltilmesi gibi projelerin uygulanması, şu anda uygulama ve/veya planlama aşamasında bulunan dijital dönüşüm projelerine teknik destek konusunda Estonya’nın sahip olduğu teknik bilgiden faydalanmayı hedeflediklerini söyledi. Anastasiadis önümüzdeki haftalarda Estonya’ya yapacağı ziyarette, Estonya ile e-devlet, teknik bilişim ve iletişim alanlarında yeni bir işbirliği memorandumu imzalanması beklendiğini kaydetti.

Politis ise “Kod… Dijital Devlet” başlıklı haberinde Kokkinos’un bu proje çerçevesinde yurtdışındaki örgütlerle ortak eylemler aracılığıyla işbirliklerinin çok önemli olduğunu belirterek “Devlet düzeyinde başka devletlerden hazır çözümler bulunması için işbirlikleri yapılacak. Halen Almanya ve Birleşik Krallık ile işbirliğine başlandı. Sadece kendi dinamiklerinizle bu kadar büyük ve cesaret gerektiren bir adım atamazsınız” dediğini yazdı.

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09/06/2021 12:32