Güney Kıbrıs Dikelya’daki elektrik santralinin kapanmaması için Komisyon’u ikna etmeye çalışıyor

Güney Kıbrıs’ın Dikelya’daki elektrik santralinin kapanmaması için Avrupa Komisyonu’nu, ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Dikelya’daki santralin teknolojik açıdan çağdışı olduğunu ve çevre kirliliğine sebep olduğunu ancak ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacı açısından elzem olduğu için kapatılmasının mümkün olmadığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı, Enerji Dairesi ve Elektrik İdaresi’nden bir heyetin santralin işleyişine bir süre daha izin verilmesi için Avrupa Komisyonu’nu ikna etmeye çalışacağını kaydetti.

Haberde, santralin işlemesi için 1/1/2020-31/12/2023 yılları arasında verilen 18 bin saatin, bu yılın ocak ayı başında tükendiği ve çevreyi kirleten santrallerin kapatılmasıyla ilgili Avrupa tüzüğüne uyulması konusunun askıda kaldığı ifade edildi.

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14/10/2022 13:16