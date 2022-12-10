Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde

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10/12/2022

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Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde

Güney Kıbrıs’ın dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında, AB’nin ilk beş ülkesi içerisinde bulunduğu haber verildi.

Bunun sebebinin bilinçsiz antibiyotik kullanımı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaynaklanan mikrobik direncin uzun vadeli sistemik bir problem olduğunu, öte yandan Güney Kıbrıs’ın, toplum ve hastaneler haricinde, hayvan yetiştiriciliğinde de antimikrobiyal preparasyonların kullanımında birinci sıralarda olduğunu belirtti.

-Limasol’daki pediatri servisleri doldu

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Limasol Genel Hastanesindeki çocuk servisinin, tüm yaş gruplarındaki çocuklarda görülen ciddi enfeksiyon vakaları yüzünden dolu olduğu ifade edildi.

10/12/2022 12:31
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TAGS: hastalık, ölüm, bakteri
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