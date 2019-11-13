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Güney Kıbrıs Dışına Çıkan Para 465 Milyon Euro

Güney Kıbrıs dışına çıkan ve ülkeye giriş yapan para miktarı Rum basınında yer aldı.

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13/11/2019
HK

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Güney Kıbrıs Dışına Çıkan Para 465 Milyon Euro

Güney Kıbrıs dışına çıkan ve ülkeye giriş yapan para miktarı Rum basınında yer aldı.
Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak, 2018 yılında Güney Kıbrıs’tan yurt dışına çıkış yapan para miktarının 465 milyon Euro olduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’a giriş yapan para miktarının ise sadece 233 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.

13/11/2019 17:42
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TAGS: kara para, güney kıbrıs, haber
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