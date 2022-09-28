Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasulidis, açıklamalarda bulundu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, gündemdeki önemli güncel meselelere değindi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Kasulidis, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, AB içerisindeki Rus petrolüne tavan sınırı getirilmesine yönelik anlaşmaya varılması çabası, Ukrayna’daki Rus işgalinin ardından Güney Kıbrıs-Rusya ilişkileri, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’la ilgili son açıklamalarına atıfta bulundu.

Gazeteye göre Kasulidis açıklamasında “Türk Ordusu ülkemizde, adamızda bulunuyor ve Ege’de ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmazlığın bize doğrudan etkisi olacağından korkuyoruz, çünkü biz tüm meselede zayıf halka olarak kullanılacağız” ifadesini kullandı.

“Sayın Erdoğan’ın Yunanistan tarafından tehdit ediliyormuş gibi davrandığını duyduğunda, bunu mantıksız ve komik olarak nitelendirebileceği” iddiasında da bulunan Kasulidis, tehditte bulunan ve revizyonist politikalar ifade edenin Yunanistan değil, Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan’ın hiç kimseyi tehdit etmediğini ileri süren Kasulidis, Yunanistan’ın, toprağını ve adalarını, saldırıya uğramaları durumunda savunacağını iddialarına ekledi.

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28/09/2022 11:08