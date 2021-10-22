Güney Kıbrıs ECDC’nin Yine Kırmızı Listesinde

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22/10/2021

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Güney Kıbrıs ECDC’nin Yine Kırmızı Listesinde

 Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin(ECDC), Covid-19 vakalarının artmasına bağlı olarak yayımladığı epidemiyolojik haritada yine kırmızı listeye alındığı belirtildi. 
Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ın, iki haftadır, ECDC’nin turuncu listesinde yer aldığını ancak epidemiyolojik durumun kötüleşmesi ve Kovid-19 vakalarının yayılması tehlikesinin artması nedeniyle dün açıklanan listede yeniden kırmızı listeye alındığını yazdı.

22/10/2021 10:59
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TAGS: Güney Kıbrıs, ECDC, Kıbrıs, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs, covid-19
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