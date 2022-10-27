Güney Kıbrıs, en düşük bebek ölüm oranları bakımından  Avrupa’da dördüncü

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27/10/2022

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Güney Kıbrıs, en düşük bebek ölüm oranları bakımından  Avrupa’da dördüncü

Güney Kıbrıs’ın, en düşük bebek ölüm oranları bakımından  Avrupa’da dördüncü sırada olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilgili biriminin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın,  her bin 1000 doğumda, 1.5 ölümle en düşük bebek ölüm oranları sıralamasında Avrupa’da dördüncü sırada yer aldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs sadece Norveç, Slovenya ve Finlandiya’nın ardından geldiğine dikkati çekti.

 

27/10/2022 10:38
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TAGS: güney kıbrıs, bebek, ölüm, oran, avrupa, sıralama,
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