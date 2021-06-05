Güney Kıbrıs en düşük bebek ölümlerinde altıncı sırada 

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05/06/2021

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Güney Kıbrıs en düşük bebek ölümlerinde altıncı sırada 

Güney Kıbrıs, yeni doğan bebek ölümleri konusunda AB ülkeleri arasında en düşük altıncı sırada yer aldı.

Haravgi gazetesi, AB İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında yaşanan “bir yaşını tamamlamamış” bebek ölümleri oranının her bin doğumda 2,6 olarak gerçekleştiğini yazdı.

AB genelinde ortalamanın her bin doğumda 3,4 olduğu vurgulanan haberde, en yüksek oranın ise 6,7 ölüm oranıyla Matla’da kaydedildiği aktarıldı.

 

05/06/2021 13:55
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