Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı'ndan 6'ncı parseldeki sondaj konusunda açıklama

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05/08/2022

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Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı'ndan 6'ncı parseldeki sondaj konusunda açıklama

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, sözde Rum MEB’i içerisinde yer alan 6’ncı parselde bulunan “Cronos-1” hedefindeki sondajın devam ettiğini ve mevcut aşamada açıklanacak bir şey olmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı'nın, söz konusu hedefte “büyük bir doğal gaz yatağı bulunduğu” konusunda bugün basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptığını bildiren Rum haber kaynakları, yapılan açıklamada, sondajın önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğinin belirtildiğini ekledi.

05/08/2022 13:08
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TAGS: Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı, sondaj
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