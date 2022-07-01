Güney Kıbrıs Ermenice müfredata girdi 

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01/07/2022

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Güney Kıbrıs Ermenice müfredata girdi 

Rum Eğitim Bakanlığı’nın, Ermenicenin okul müfredatına eklenmesine ilişkin Ermeni dini azınlıklarla ilgili öneriyi ileriye götürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Eğitim Bakanlığı’nın Ermeni dilinin, 2022-2023 öğretim yılında orta eğitime dahil edilmesi önerisini Bakanlar Kurulu nezdinde ileriye götürdüğünü yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun Eylül 2021 tarihli kararıyla, Eğitim Bakanlığı’na Ermeni dilinin orta eğitimde öğretilmesi için öğretmen istihdam edilmesi amacıyla gerekli faaliyetleri yürütme yetkisi verdiğini anımsattı.

Habere göre Eğitim Bakanlığı öğretmen istihdamı için gerekli olan kriterleri açıkladı.

01/07/2022 11:31
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