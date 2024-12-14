Güney Kıbrıs, Fransız Rivierası'nda Kara Para Aklama Skandalıyla İfşa Olma Riski Taşıyor

Fransa makamlarının, Fransız Rivierası’nda kara para aklama ile ilintili 75 milyon dolar değerindeki mülke el koyması ile Güney Kıbrıs'ın bir kara para aklama konusunda daha ifşa olma riski altına girdiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre konu, “International Consorsium of Investigate Journalists (ICIJ)” tarafından 23 Ekim 2024’te Fransa’da yayımlanan bir makalenin Rum Milletvekili Aleksandras Attalidu’nun bilgisine gelmesiyle ortaya çıktı.

İlgili yayında, Güney Kıbrıs tarafından vatandaşlık verilen ve yine Güney Kıbrıs’ta kurdukları şirketleri de karışan, şüpheli güzergahlar üzerinden Fransız Rivierası’nda gayrimenkul piyasasını fonlayan iki Rus’tan söz edildiği kaydedildi.

Gazete isimlerini vermediği iki Rus’un Güney Kıbrıs’a 2015’te vatandaşlık için başvurduğunu ve 2016’da da Rum Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapıldığını yazdı.

Gazeteye göre, Attalidu Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’dan Rum meclisine konuyla ilgili bilgi vermesini istedi ancak Yoannu “cevap gizlidir” demekle yetindi.

Gazete, iki Rus’un Güney Kıbrıs’tan vatandaşlık aldığının kesin olduğunu belirterek Fransa’da yayımlanan kara para aklama bilgilerinin doğrulanması halinde Güney Kıbrıs’ın ifşa olma riski altında olduğuna dikkat çekti.