Güney Kıbrıs genel kapanmaya hazırlanıyor

Güney Kıbrıs'ın pazar gece yarısından itibaren yeni bir kapanmaya girmesi bekleniyor. Rum basınında yer alan haberlere göre yeni tedbirlerin 3 hafta boyunca uygulamada olacağı ifade ediliyor. Rum Bakanlar Kurulu yeni koronavirüs tedbirleri için yarın toplanarak, nihai kararı alacak.

Rum Bakanlar Kurulu, Koronavirüs salgınının yayılmasından korunmak için yeni tedbirlere karar vermek üzere perşembe değil Cuma günü toplanacak.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, bakanların kendi planlarında ilerleyebilmeleri ve kendi stratejilerini masaya koymaları için daha fazla ihtiyaç duyduklarından toplantı gününü yeniden planlamak gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Koushos, Çalışma ve Maliye bakanlıklarının hazırladıkları yeni planların ve yeni tedbirlerin Bakanlar Kurulu’nun toplantısından sonra açıklanacağını bildirdi.

Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önceki gün öğleden sonra Bakanlıklar Arası Komiteyle bir toplantı yaptığını ve önceki sabah Bilim Komitesi tarafından sunulan önerileri değerlendirdiğini belirten Kyriakos Koushos, bakanların ek tedbir almak gerektiği üzerinde görüş birliğine vardıklarını açıkladı; Bilim Komitesi’nin Kıbrıs’ın diğer ülkelerden, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu göz önüne tuttuklarını ve bunu epidemiyolojik rakamlara yansıttıklarını hatırlattı.

Rum Hükümet Sözcüsü, Sağlık Bakanı’nın yeni tedbir üzerinde çalışacağını, Çalışma ve Maliye bakanlarının da bu tedbirleri değerlendireceklerini, mali politikaya ve ihtiyaç duyulanların desteklenmesi için yeni planlara karar vereceklerini duyurdu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre ise, sağlık sistemindeki tıkanıklığı gidermek ve toplum içinde virüsün yayılmasını frenlemek için Güney Kıbrıs'ta genel kapanmaya gidilecek.

Habere göre, Süpermarketler, eczaneler, petrol istasyonları ve bir olasılıkla inşaat sektör açık olacak; uzaktan eğitim başlatılacak. Yeni tedbirler büyük olasılıkla en az 3 hafta olacak.

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07/01/2021 20:41