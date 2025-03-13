Güney Kıbrıs, görüntü elde edenleri paylaşmaya çağırdı

Politis’in haberine göre, Parlak bir uçan nesne iz bırakarak kayboldu.

Bugün saat 18:00 civarında Lefkoşa gökyüzünde parlak bir ışık patlaması gözlemlendi ve bu durum polis ve askeri yetkilileri olayın araştırılması için harekete geçirdi.

Politis’e göre, Rum askeri yetkililer, olayı başka yerlerde de gözlemleyen ülkelerle iletişime geçiyor.

Kıbrıs Astronomi Kurumu, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda olayı doğruladı ve kaybolmadan önce parlak bir iz bıraktığını belirtti.

Ayrıca, olaya tanıklık eden herkesi, nesnenin tam doğasını ve yörüngesini doğrulamak amacıyla ek fotoğraflar veya tanıklıklar paylaşmaya çağırdı.