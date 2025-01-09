Güney Kıbrıs gripten 3 ölümle şokta

Güney Kıbrıs’ta üç kişi, A tipi griple yaşamını yitirdi.

Filelefteros’un haberine göre ölenlerden biri, 43 yaşında ve Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu.

Diğer iki ölüm, 87 yaşında, Lefkoşa Hastanesi’nde ve 73 yaşında Baf Hastanesi’nde yaşandı.

Her iki hasta da çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu.

Ayrıca, beş başka hasta A tipi grip nedeniyle yoğun bakım ünitesinde ciddi durumda tedavi altına alındı.