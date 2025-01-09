Güney Kıbrıs gripten 3 ölümle şokta

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
09/01/2025

Güney Kıbrıs gripten 3 ölümle şokta

Güney Kıbrıs’ta üç kişi, A tipi griple yaşamını yitirdi.

Filelefteros’un haberine göre ölenlerden biri, 43 yaşında ve Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu.

Diğer iki ölüm, 87 yaşında, Lefkoşa Hastanesi’nde ve 73 yaşında Baf Hastanesi’nde yaşandı.

Her iki hasta da çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu.

Ayrıca, beş başka hasta A tipi grip nedeniyle yoğun bakım ünitesinde ciddi durumda tedavi altına alındı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Güney Kıbrıs gripten 3 ölümle şokta
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.