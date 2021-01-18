Güney Kıbrıs hastaneleri “SOS” veriyor!

Güney Kıbrıs’ta tam kapanma uygulanmasına rağmen hastanelerdeki doluluk oranı azalmadı.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı 214’e ulaştı. 214 hastanın 56’sının durumunun kritik olduğunu belirtti. Haberde bu sayının salgın başladığından beri en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

Rakamların artması bekleniyor…

Güney Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu Sözcüsü Charalambos Charilaou yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki düşüşe rağmen doluluk oranının azalmadığını söyledi.

Charilaou, Şubat ayına kadar vaka sayısındaki artışın devam edeceğinin altını çizdi.

Öte yandan açıklamasında kritik hasta sayısının 55-60 civarında olduğuna dikkat çeken Charilaou, Rum sağlık sisteminin limitlerinin dolmak üzere olduğunun da bilgisini verdi.

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18/01/2021 19:21