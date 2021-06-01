Güney Kıbrıs hava sahasını Belarus uçaklarına kapattı

Güney Kıbrıs 23 Mayıs'ta Minsk'te bir yolcu uçağının zorunlu inişini takiben kısıtlamalar uygulayan Avrupa Birliği ülkeleri listesine katılarak hava sahasını Belarus'tan uçuşlara kapattı.

GKRY Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 28 Mayıs'tan itibaren Belarus'a kayıtlı havayollarının Kıbrıs'ın hava sahasını ve havaalanlarını kullanmasının yasaklandığını açıkladı.

Minsk'ten Larnaka havaalanına 29 Mayıs'ta tarifeli Belavia uçuşu iptal edildi. Kısıtlamaların, insani veya tıbbi acil durumlarda geçerli olmadığı ifade edildi.

GKRY Dışişleri Bakanlığı, Atina'dan Litvanya'nın Vilnius kentine giden Ryanair FR4978 sefer sayılı yolcu uçağında Kıbrıslı bir yolcunun tutuklanması için Minsk'e inmeye zorlandığını iddia etti.

Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olay sonrasında AB ve ABD kısıtlama kararı almıştı.

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01/06/2021 10:47