Güney Kıbrıs, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Güney Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi hava sahasını charter uçuşları da dahil olmak üzere Rus uçaklarına kapattığını açıkladı. Acil inişler, insani uçuşlar ve arama kurtarma operasyonları için istisnalar yapılacağı belirtildi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, tüm Avrupa'ya uçuşlarını durdurdu

Birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

Öte yandan İngiltere, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ilk ülke olmuş, 27 Şubat'ta ise 27 AB ülkesinin Dışişleri Bakanları, topluluğun Rus uçakları için hava sahasının tamamen kapatılmasını onaylamıştı.

Rus turistler batının yaptırımları nedeniyle tur rezervasyonlarını durdurdu

Rus turistler batı yaptırımları zemininde tur rezervasyonlarını durdurdular, ancak tur operatörleri Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da turizminden yana umutlu.

Tur operatörü genel müdürü Artur Muradyan, "Mısır ve Türkiye'ye rezervasyon turları durdu, bir çok kişi kısıtlayıcı önlemler nedeniyle uçmaktan korkuyor. Yüzde 20 ila 30 arasında çok fazla iptal var" dedi.

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28/02/2022 11:15