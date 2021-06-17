Güney Kıbrıs 'Hellim Davası'nı' kaybetti

Halloumi Vermiongrill Chees” isimli ürünün “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olan “Hellim” peyniriyle karıştırılabileceği yönünde Rum Yönetiminin başvurusu AB Mahkemesi tarafından reddedildi

ads ads ads ads
17/06/2021
TAK

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs 'Hellim Davası'nı' kaybetti

Hellim’in “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak AB’den onay almasına karşın AB Mahkemesi’nde dün bir davanın daha kaybedildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’daki “Filotas Bellas & Oğulları” isimli şirket tarafından üretilen “Halloumi Vermiongrill Chees” isimli ürünün “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olan “Hellim” peyniriyle karıştırılabileceği yönünde Rum Yönetiminin başvurusunun AB Mahkemesi tarafından reddedildiğini yazdı.

Gazete haberinde özetle, mahkemenin gerekçeli kararında, Yunan şirketinin ürettiği ürünün paketindeki yazılar sebebiyle orijinal hellimle karıştırılamayacağını belirterek başvuruyu reddettiğini aktardı.

 

 

17/06/2021 11:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Hellim, AB, Dava
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.