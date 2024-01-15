Güney Kıbrıs, Husi hedeflerine yapılan saldırılarda üs rolünde

Güney Kıbrıs’ın, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husi hedeflerine düzenlediği saldırıda üs olarak kullanıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “The Independent” ve “The Guardian” gazetelerinde yayıMlanan haberleri iktibas ederek, “The Independent” gazetesinde, 4 tane “Typhoon” savaş uçağının Perşembe akşamı, İngiltere saatiyle saat 19.30’da Ağrotur Üssü’nden havalandığının ve İsrail’in batısından uçarak Husi hedeflerine saldırı düzenlediğinin ifade edildiğini yazdı.

Haberde, savaş uçakları ile 2 tane “Voyager” havadan yakıt ikmal uçağının sabaha karşı saat 03.00 sularında Ağrotur Üssü’ne döndüğü kaydedildi.

Gazete, “The Guardian” gazetesinin haberinde de İngiltere’nin Husi hedeflerine saldırı için, bir tane “Voyager” yakıt ikmal uçağı desteğiyle 4 tane “Typhoon” savaş uçağı kullandığının ve uçakların Perşembe akşamı saat 19.30’da Ağrotur Üssü’nden havalanıp, sabaha karşı saat 03.00’de üsse döndüğünün belirtildiğini yazdı.

İngiltere’nin saldırı hazırlığında bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara ve bu ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğuna değinilen haberde, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda İngiltere ile ABD’nin Güney Kıbrıs ile sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.