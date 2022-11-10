Güney Kıbrıs ile Bahreyn arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile Bahreynli mevkidaşı Thamer Alkaabi arasında dün, hava taşımacılığı alanında devletlerarası anlaşma imzalandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Karusos’un imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın iki ülke arasındaki hava bağlantısının iyileştirilmesini ve yolcu sayısının artırılmasını amaçladığını kaydederek, bu anlaşmayla, Arap ülkeleri ile Avrupa arasındaki bağlantının da kolaylaşacağını söylediğini yazdı.

Haberde, imzalanan anlaşmayla Bahreyn’den tüm Avrupa ülkelerine, Güney Kıbrıs bağlantılı uçuşlar yapılabileceği ifade edildi.

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10/11/2022 14:00