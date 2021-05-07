Güney Kıbrıs ile Bayreyn arasında Covid-19 anlaşması yapıldı

Zengin Arap ülkelerinden Bahreyn ve Güney Kıbrıs hükümetleri, iki ülke arasında aşıların ve yeşil pasaportların karşılıklı tanınması konusunda bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın dünyada ilk kez yapıldığı ifade edildi

Rum haber kaynaklarına göre, anlaşmaya her iki ülkedeki dışişleri ve sağlık bakanlıkları arasındaki iletişimin yanı sıra Bahreyn ile Kıbrıs arasında yapılan son görüşmeler sonrasında ulaşıldı.

Anlaşmaya göre, her iki ülkede de aşılanmış ve diğer ülkede tanınmış aşılar almış kişiler, koronavirüs ile ilgili varışta izlenen prosedür ve protokollerden muaf tutulacak.

Her iki ülkeye girişi büyük ölçüde kolaylaştıracak olan tanımlama sürecinin dijital olarak yürütüleceği ve iki ülke arasındaki turizmi, ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirmesinin beklendiği belirtildi.

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07/05/2021 11:20